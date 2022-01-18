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Украинский тренер Скрипник имеет предложения из Европы. Ранее он возглавлял «Вердер»

Украинский тренер Скрипник имеет предложения из Европы. Ранее он возглавлял «Вердер»
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Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник с большой долей вероятности сменит клубную прописку следующим летом. Нынешний контракт специалиста с украинским клубом действует до конца нынешнего сезона, а предложения о пролонгации сотрудничества наставник оставил без ответа.

Как информирует Meta-ratings.com.ua, Скрипник имеет предложения из Европы, поэтому сменит не только клуб, но и страну.

Ранее СМИ сватали Скрипника на пост наставника сборной Украины, но он отказался от совмещения работы в «Заре» и в национальной команде, склонившись в пользу клуба.

До «Зари» Виктор Скрипник возглавлял немецкий «Вердер» и латвийскую «Ригу». С основной командой «Вердера» украинец работал в период с 2014 по 2016 год.

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