Украинский тренер Скрипник имеет предложения из Европы. Ранее он возглавлял «Вердер»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник с большой долей вероятности сменит клубную прописку следующим летом. Нынешний контракт специалиста с украинским клубом действует до конца нынешнего сезона, а предложения о пролонгации сотрудничества наставник оставил без ответа.

Как информирует Meta-ratings.com.ua, Скрипник имеет предложения из Европы, поэтому сменит не только клуб, но и страну.

Ранее СМИ сватали Скрипника на пост наставника сборной Украины, но он отказался от совмещения работы в «Заре» и в национальной команде, склонившись в пользу клуба.

До «Зари» Виктор Скрипник возглавлял немецкий «Вердер» и латвийскую «Ригу». С основной командой «Вердера» украинец работал в период с 2014 по 2016 год.