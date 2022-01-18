Герман Ткаченко объяснил прекращение работы с игроком «Зенита» Андреем Мостовым

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко подтвердил информацию, что его агентство больше не представляет интересы полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что Мостовой решил прекратить сотрудничество с Ткаченко.

«Андрей Мостовой ушёл из моего агентства? Всё верно, кроме одного. Это мы инициировали непродление сотрудничества с Мостовым. Почему? Это не имеет отношения к футболу. Мне много лет, и я хочу получать от жизни и работы только положительные эмоции. Здесь было много положительного, сотрудничество принесло сторонам только прогресс.



От игрока дубля «Химок» до чемпиона России и игрока сборной. Расстались нормально, Андрей знает, что всегда может к нам обратиться за помощью. Поэтому Андрею спасибо за сотрудничество и только успехов», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.