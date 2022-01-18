Герман Ткаченко объяснил прекращение работы с игроком «Зенита» Андреем Мостовым

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко подтвердил информацию, что его агентство больше не представляет интересы полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что Мостовой решил прекратить сотрудничество с Ткаченко.
«Андрей Мостовой ушёл из моего агентства? Всё верно, кроме одного. Это мы инициировали непродление сотрудничества с Мостовым. Почему? Это не имеет отношения к футболу. Мне много лет, и я хочу получать от жизни и работы только положительные эмоции. Здесь было много положительного, сотрудничество принесло сторонам только прогресс.
От игрока дубля «Химок» до чемпиона России и игрока сборной. Расстались нормально, Андрей знает, что всегда может к нам обратиться за помощью. Поэтому Андрею спасибо за сотрудничество и только успехов», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 января 2022
-
17:43
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:20
-
17:14
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:46
-
16:40
-
16:21
-
16:19
-
15:56
-
15:54
-
15:32
-
15:28
-
15:19
-
15:16
-
14:47
-
14:44
-
14:32
-
14:22
-
14:19
-
14:11
-
13:50
-
13:31
-
13:17
-
12:41
-
12:28
-
11:50
-
11:25
-
11:23