Левандовски отреагировал на то, что Месси не номинировал его на награду игроку года ФИФА

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на тот факт, что Лионель Месси не включил его в тройку номинантов на награду лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА. Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины проголосовал за Неймара, Килиана Мбаппе и Карима Бензема. Левандовски, в свою очередь, включил Месси в свою «тройку».
«То, что сказал Месси после вручения «Золотого мяча», было очень мило с его стороны. Что касается его выбора в голосовании за лучшего игрока 2021 года, вы должны спрашивать об этом его. Это было его решение, и я должен его уважать. Не имею права злиться на него», — приводит слова Левандовского Bayern & Germany в «Твиттере».
Напомним, Левандовски стал обладателем награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА. Роберт стал самым результативным игроком прошедшего года. На его счету 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Германии, 2 на клубном чемпионате мира и 11 за сборную Польши.
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