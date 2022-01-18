В оргкомитете Евро отреагировали на информацию, что Россия поборется за турнир в 2032-м

Гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов — 2021/2022, бывший глава оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что Россия рассматривает возможность принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года.

«Россия может подать заявку на проведение Евро-2032? Мне об этом ничего не известно. Лучше обратиться в РФС», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В 2018 году в России прошёл чемпионат мира, который был признан Советом ФИФА лучшим в истории.



Чемпионат Европы-2024 пройдёт в Германии, а хозяин Евро-2028 пока не определён. На его проведение претендует Турция, а также Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка).