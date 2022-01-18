Вернер: иногда не понимаю, почему фанаты «Челси» так сильно поддерживают меня
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер поделился мыслями о болельщиках лондонской команды.
«Иногда я не понимаю, почему они так сильно поддерживают меня, ведь я нападающий и хочу забивать, но упускаю моменты.
Очень классно играть перед болельщиками «Челси». Когда я упускаю моменты или переживаю трудные времена, они поддерживают меня, и это делает меня сильнее.
Я стараюсь выкладываться в каждой игре на все 100%, чтобы команда была счастлива», — сказал Вернер в интервью немецкому Sky Sport.
В этом сезоне Вернер провёл 10 матчей в английской Премьер-лиге, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Гол Вернера «Саутгемптону» в 7-м туре АПЛ:
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