Вернер: иногда не понимаю, почему фанаты «Челси» так сильно поддерживают меня

Нападающий «Челси» Тимо Вернер поделился мыслями о болельщиках лондонской команды.

«Иногда я не понимаю, почему они так сильно поддерживают меня, ведь я нападающий и хочу забивать, но упускаю моменты.



Очень классно играть перед болельщиками «Челси». Когда я упускаю моменты или переживаю трудные времена, они поддерживают меня, и это делает меня сильнее.



Я стараюсь выкладываться в каждой игре на все 100%, чтобы команда была счастлива», — сказал Вернер в интервью немецкому Sky Sport.

В этом сезоне Вернер провёл 10 матчей в английской Премьер-лиге, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Гол Вернера «Саутгемптону» в 7-м туре АПЛ:

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