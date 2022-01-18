Операция Кьезы отложена из-за лихорадки у футболиста

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза не будет прооперирован в ближайшие дни, сообщает Sky Sport Italia.
Напомним, Кьеза получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (4:3). У футболиста было диагностировано повреждение передней крестообразной связки колена. Ранее сообщалось, что операция на колене игрока назначена на 19 января. По информации источника, хирургическое вмешательство было отложено из-за лихорадки у Кьезы. Отмечается, что форвард сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Кьеза — воспитанник «Фиорентины». В «Ювентус» итальянский нападающий перешёл в октябре 2020 года на правах аренды с обязательством выкупа. В нынешнем сезоне Кьеза отметился двумя голами и тремя голевыми передачами в 14 матчах во всех турнирах. Также на счету футболиста два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов.
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