«Ньюкасл» может предложить «Реалу» € 49 млн за Эдена Азара

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 31-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает AS.
По информации источника, «сороки» могут предложить £ 41 млн (€ 49,2 млн) за трансфер футболиста. Помешать переходу Азара в английский клуб может низкое положение «Ньюкасла» в таблице АПЛ. В данный момент «сороки» находятся на 19-м месте в турнирной таблице.
Ранее стало известно, что бельгийский форвард рассчитывает уйти в другой клуб в зимнее трансферное окно. В «Реале» не планируют удерживать Азара.
Напомним, Азар стал игроком «Реала» в 2019 году. В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 13 матчах испанской Примеры и отдал 1 результативную передачу. Контракт Азара с мадридским клубом действует до 2024 года.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Уотфорд»:
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