Непривитые игроки «Реала» и «Челси» могут не сыграть в Лиге чемпионов во Франции

«Реал» и «Челси», возможно, не смогут взять во Францию невакцинированных игроков на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает The Times. 15 февраля «Пари Сен-Жермен» примет на своём поле «Реал», а 16 марта пройдёт встреча «Лилль» — «Челси».



По информации источника, во Франции обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, иметь прививку от коронавируса.



Вероятно, что не все футболисты «Челси» привиты. Ранее главный тренер «аристократов» Томас Тухель заявлял, что прививка – это выбор каждого игрока.



В УЕФА пока что не определились со своими действиями в отношении правил вакцинации в отдельных странах, но отмечается, что организация не будет идти против местного законодательства.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси»:

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