Никита Гойло возвращается в «Зенит» из «Акрона»

Два игрока тольяттинского «Акрона» покинули российский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Сефер Эмини переходит на постоянной основе в футбольный клуб «Македония Гёрче Петров», где он находился в аренде последние полгода. Также Никита Гойло возвращается в футбольный клуб «Зенит». Никита выступал за тольяттинский клуб на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл в пяти матчах.
В прошлом месяце клуб возглавил Рамон Трибульеч. Он начинал свою тренерскую карьеру в 2005 году на родине в Испании. В 2008 году специалист перебрался в Новую Зеландию и вошёл в тренерский штаб «Окленд Сити». С 2010 года Рамон стал главным тренером команды, в этой роли ему удалось семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды выиграть чемпионат Новой Зеландии и выиграть бронзовые медали Клубного чемпионата мира.
- 18 января 2022
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