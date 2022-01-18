Никита Гойло возвращается в «Зенит» из «Акрона»

Два игрока тольяттинского «Акрона» покинули российский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сефер Эмини переходит на постоянной основе в футбольный клуб «Македония Гёрче Петров», где он находился в аренде последние полгода. Также Никита Гойло возвращается в футбольный клуб «Зенит». Никита выступал за тольяттинский клуб на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл в пяти матчах.

В прошлом месяце клуб возглавил Рамон Трибульеч. Он начинал свою тренерскую карьеру в 2005 году на родине в Испании. В 2008 году специалист перебрался в Новую Зеландию и вошёл в тренерский штаб «Окленд Сити». С 2010 года Рамон стал главным тренером команды, в этой роли ему удалось семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды выиграть чемпионат Новой Зеландии и выиграть бронзовые медали Клубного чемпионата мира.