Федун сообщил, что не тревожится за «Спартак» на фоне обострения ситуации в ОАЭ

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на обострение военной ситуации между Йеменом и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что йеменские мятежники атаковали территорию ОАЭ беспилотниками и баллистическими ракетами.



«Объединённые Арабские Эмираты — большая страна. Я не вижу никаких угроз ни для «Спартака», ни для людей, которые там сейчас находятся. В данный момент даже за команду не тревожусь», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.