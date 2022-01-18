Федун сообщил, что не тревожится за «Спартак» на фоне обострения ситуации в ОАЭ
Поделиться
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на обострение военной ситуации между Йеменом и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что йеменские мятежники атаковали территорию ОАЭ беспилотниками и баллистическими ракетами.
«Объединённые Арабские Эмираты — большая страна. Я не вижу никаких угроз ни для «Спартака», ни для людей, которые там сейчас находятся. В данный момент даже за команду не тревожусь», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
Комментарии
- 18 января 2022
-
19:11
-
19:02
-
18:57
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:32
-
18:31
-
18:21
-
18:20
-
18:17
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:20
-
17:14
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:46
-
16:40
-
16:21
-
16:19
-
15:56
-
15:54
-
15:32
-
15:28
-
15:19
-
15:16
Партнерский контент