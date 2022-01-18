Источник: «Ювентус» не проводил переговоров с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Марсьяля

«Ювентус» не вступал в переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера нападающего Антони Марсьяля. Об этом сообщает в своём «твиттере» итальянский журналист Ромео Агрести.
По информации инсайдера, в клубе связались с окружением игрока. Стороны обсуждают условия возможной сделки, однако контактов с самим клубом пока еще не было.
Ранее появлялась информация, что на форварда претендуют «Севилья», «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус». Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма компенсации составила € 60 млн. В этом сезоне Антони сыграл за манкунианцев 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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