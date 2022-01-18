«Шрусбери Таун» на 8 лет запретил фанатам посещать игры за кричалки о давке на «Хиллсборо»

«Шрусбери Таун», выступающий в Лиге 1, в третьем по силе английском дивизионе, запретил двум фанатам посещать матчи команды на восемь лет, сообщается на официальном сайте клуба.



Данное решение вызвано тем, что два болельщика во время матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (1:4) скандировали оскорбительные кричалки о трагедии на стадионе «Хиллсборо».



«Клуб не будет оправдывать и терпеть подобное поведение, которое противоречит нашему кодексу болельщиков, а также портит наше доброе имя», — написала пресс-служба «Шрусбери Таун».



Трагедия на «Хиллсборо» — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время матча 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем». Давка повлекла за собой смерть 97 болельщиков мерсисайдцев.