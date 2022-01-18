«Крылья Советов» обыграли венгерский «Сегед» в товарищеском матче на сборе в Турции
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«Крылья Советов» провели товарищеский матч с венгерским клубом «Сегед» на тренировочном сборе в Турции. Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0.
Голы за «Крылья Советов» забили нападающий Максим Глушенков и полузащитник Антон Зиньковский. Следующий товарищеский матч самарский клуб проведёт 22 января. Соперником команды из РПЛ станет словенский клуб «Целе».
Самарские «Крылья Советов» в 18 встречах набрали 27 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Встреча пройдёт 27 февраля.
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