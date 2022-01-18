«Арсенал» сыграл вничью в товарищеском матче со второй командой чемпионата Венгрии

Сегодня, 18 января, прошёл товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и венгерским клубом «Кишварда», который занимает второе место в национальном первенстве Венгрии. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Из-за травмы игрока «Кишварды» матч был завершён досрочно на 80-й минуте. В составе российского клуба гол с игры забил Игорь Смольников, а Кирилл Сидоренко реализовал пенальти. У венгерской команды дубль сделал Ласло Химич.

Напомним, «Арсенал» завершил первую половину сезона РПЛ на 12-м месте. В 18 матчах чемпионата России тульский клуб набрал 19 очков. В первом туре после зимнего перерыва «Арсенал» сыграет с «Сочи». Недавно клуб расторг контракты с защитником Александром Денисовым и нападающим Александру Тудорие.