Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» сыграл вничью в товарищеском матче со второй командой чемпионата Венгрии

«Арсенал» сыграл вничью в товарищеском матче со второй командой чемпионата Венгрии
Комментарии

Сегодня, 18 января, прошёл товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и венгерским клубом «Кишварда», который занимает второе место в национальном первенстве Венгрии. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Из-за травмы игрока «Кишварды» матч был завершён досрочно на 80-й минуте. В составе российского клуба гол с игры забил Игорь Смольников, а Кирилл Сидоренко реализовал пенальти. У венгерской команды дубль сделал Ласло Химич.

Напомним, «Арсенал» завершил первую половину сезона РПЛ на 12-м месте. В 18 матчах чемпионата России тульский клуб набрал 19 очков. В первом туре после зимнего перерыва «Арсенал» сыграет с «Сочи». Недавно клуб расторг контракты с защитником Александром Денисовым и нападающим Александру Тудорие.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 января 2022, вторник. 17:00 МСК
Арсенал
Тула, Россия
Окончен
2 : 2
Кишварда
Кишварда, Венгрия
1:0 Смольников – 26'   1:1 Химич – 29'   1:2 Химич – 69'   2:2 Сидоренко – 74' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022