«Арсенал» сыграл вничью в товарищеском матче со второй командой чемпионата Венгрии
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Сегодня, 18 января, прошёл товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и венгерским клубом «Кишварда», который занимает второе место в национальном первенстве Венгрии. Противостояние завершилось со счётом 2:2.
Из-за травмы игрока «Кишварды» матч был завершён досрочно на 80-й минуте. В составе российского клуба гол с игры забил Игорь Смольников, а Кирилл Сидоренко реализовал пенальти. У венгерской команды дубль сделал Ласло Химич.
Напомним, «Арсенал» завершил первую половину сезона РПЛ на 12-м месте. В 18 матчах чемпионата России тульский клуб набрал 19 очков. В первом туре после зимнего перерыва «Арсенал» сыграет с «Сочи». Недавно клуб расторг контракты с защитником Александром Денисовым и нападающим Александру Тудорие.
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