Томас Цорн прокомментировал переход Александра Сильянова в «Ростов»
Поделиться
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход защитника Александра Сильянова в «Ростов».
«Александр Сильянов — молодой игрок, ему необходимо развиваться и прогрессировать, а обязательным условием для этого является наличие игровой практики. Именно с этой точки зрения было принято решение об аренде Александра в «Ростов». Рассчитываем, что он выиграет конкуренцию у своих коллег по амплуа, станет игроком основы. Будем внимательно следить за его развитием», — цитирует Цорна пресс-служба клуба.
Напомним, Сильянов является воспитанником академии ЦСКА. С августа 2019 года защитник выступал в составе московского «Локомотива», а также играл за «Казанку». В 2020 году Сильянов дебютировал в составе сборной России U19.
Комментарии
- 18 января 2022
-
20:32
-
20:20
-
20:08
-
19:52
-
19:49
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:26
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:57
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:32
-
18:31
-
18:21
-
18:20
-
18:17
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:20
-
17:14
-
17:08
-
16:57
Партнерский контент