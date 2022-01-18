Томас Цорн прокомментировал переход Александра Сильянова в «Ростов»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход защитника Александра Сильянова в «Ростов».

«Александр Сильянов — молодой игрок, ему необходимо развиваться и прогрессировать, а обязательным условием для этого является наличие игровой практики. Именно с этой точки зрения было принято решение об аренде Александра в «Ростов». Рассчитываем, что он выиграет конкуренцию у своих коллег по амплуа, станет игроком основы. Будем внимательно следить за его развитием», — цитирует Цорна пресс-служба клуба.

Напомним, Сильянов является воспитанником академии ЦСКА. С августа 2019 года защитник выступал в составе московского «Локомотива», а также играл за «Казанку». В 2020 году Сильянов дебютировал в составе сборной России U19.