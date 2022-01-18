«Нижний Новгород» ведёт переговоры о трансфере норвежского полузащитника

«Нижний Новгород» ведёт переговоры по трансферу полузащитника норвежского «Мьёндалена» Ларса Ольдена Ларсена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Норвежский клуб хочет получить за 23-летнего полузащитника € 400 тыс., российский клуб предлагает € 300 тыс. Переговоры между сторонами продолжаются. Ларсен выступает за «Мьёндален» с 2020 года.

«Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом». Матч пройдёт 26 февраля.