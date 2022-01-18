«Астон Вилла» арендует игрока «Ромы» до конца сезона

32-летний шведский вратарь «Шеффилд Юнайтед» Робин Ольсен, выступающий за «клинков» на правах аренды из итальянской «Ромы», продолжит карьеру в «Астон Вилле», сообщается в «твиттере» talkSPORT.
По информации источника, клубы договорились об аренде игрока до конца нынешнего сезона.
Голкипер выступал за «Шеффилд Юнайтед» с августа 2021 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость шведского футболиста составляет € 2 млн. Ранее «Рома» отдавала вратаря в аренду «Кальяри» и «Эвертону».
В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, Ольсен сыграл в 11 матчах, в которых пропустил 17 голов. Шведу лишь однажды удалось сохранить свои ворота на замке.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:
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