Определились соперники «Локомотива» на первом сборе

Первыми соперниками «Локомотива» в контрольных матчах на тренировочных сборах, проходящих в городе Марбелья (Испания), станут два чешских клуба из высшего дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.



22 января московский клуб встретится с «Яблонцем», а 26 января сыграет с пражской «Спартой». Тренировочный процесс «Локомотива» в Испании завершится 26 февраля. На сборах железнодорожники планируют провести несколько товарищеских матчей.

Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва московский «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдёт 27 февраля в Краснодаре.