Матч Кубка африканских наций впервые обслуживает женщина-арбитр
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В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Зимбабве встречается с национальной командой Гвинеи. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун). К 45-й минуте встречи счёт 2:0 в пользу сборной Зимбабве.
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с руандийской рефери Салимой Мукансанга. Таким образом, Мукансанга стала первой женщиной-арбитром, которая работает на матче Кубка африканских наций.
Сборные Гвинеи и Зимбабве выступают в группе В Кубка африканских наций. Соперниками команд по группе являются сборные Сенегала и Малави, которые также проводят свой матч в эти минуты. Действующим победителем Кубка африканских наций является национальная команда Алжира.
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