«Брайтон» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 18 на 19 января состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси». Встреча 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Челси».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему будут помогать ассистенты Саймон Бэк и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Саймон Хупер.
После 22 сыгранных туров «Челси» располагается на 3-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, имея в своём активе 43 очка. «Брайтон» (28) находится на 9-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.
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