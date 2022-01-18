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Агент Тюкавина: Костю забирали из роддома в красном чепчике. Давайте его за это осудим

Агент Тюкавина: Костю забирали из роддома в красном чепчике. Давайте его за это осудим
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал появление детского фото игрока в форме московского «Спартака».

«Эту футболку Чельстрёма подарили семье, парень просто её надел. Здесь нет никаких проблем. Просто в России у нас так. Раздули непонятно что.

Мне отец Тюкавина сказал, что его забирали из роддома и Костя был в красном чепчике. Давайте за это ещё осудим и вспомним. Не надо уподобляться такому. Парень молодой, а всё это пытаются раскрутить», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Егорова в «Инстаграме».

Напомним, ранее Тюкавин заявил, что у нет никакой одежды с красным цветом. Позже в сети появилось архивное фото, на котором игрок запечатлён в красной форме «Спартака».

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