Агент Тюкавина: Костю забирали из роддома в красном чепчике. Давайте его за это осудим

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал появление детского фото игрока в форме московского «Спартака».



«Эту футболку Чельстрёма подарили семье, парень просто её надел. Здесь нет никаких проблем. Просто в России у нас так. Раздули непонятно что.



Мне отец Тюкавина сказал, что его забирали из роддома и Костя был в красном чепчике. Давайте за это ещё осудим и вспомним. Не надо уподобляться такому. Парень молодой, а всё это пытаются раскрутить», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Егорова в «Инстаграме».

Напомним, ранее Тюкавин заявил, что у нет никакой одежды с красным цветом. Позже в сети появилось архивное фото, на котором игрок запечатлён в красной форме «Спартака».