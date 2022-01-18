«Ньюкасл» предложил форварду «Арсенала» контракт с зарплатой € 8 млн в год. Игрок отказал

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт отказался переходить в «Ньюкасл Юнайтед», несмотря на щедрое предложение «сорок».
По информации Tuttomercatoweb, «Ньюкасл» предлагал французу контракт до 30 июня 2025 года с зарплатой в € 8 млн за сезон, но получил отказ. Контракт игрока с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Атлетико», «Севилья» и «Рома» следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне.
Ляказетт выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2017 года, куда перешёл из «Лиона». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиге Ляказетт сыграл в 15 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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