Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» предложил форварду «Арсенала» контракт с зарплатой € 8 млн в год. Игрок отказал

«Ньюкасл» предложил форварду «Арсенала» контракт с зарплатой € 8 млн в год. Игрок отказал
Комментарии

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт отказался переходить в «Ньюкасл Юнайтед», несмотря на щедрое предложение «сорок».

По информации Tuttomercatoweb, «Ньюкасл» предлагал французу контракт до 30 июня 2025 года с зарплатой в € 8 млн за сезон, но получил отказ. Контракт игрока с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико», «Севилья» и «Рома» следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне.

Ляказетт выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2017 года, куда перешёл из «Лиона». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиге Ляказетт сыграл в 15 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Александр Ляказетт остался недоволен судейством в матче с «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022