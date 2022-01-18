Сборные Малави и Сенегала не выявили победителя в матче Кубка африканских наций
Поделиться
В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций 2022 года сборная Малави сыграла с Сенегалом. Встреча, прошедшая на стадионе «Бафусам» в Бафусами (Камерун), завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 76-й минуте встречи защитник сборной Малави Гоумзгани Чирва отправил мяч в ворота национальной команды Сенегала, однако после просмотра VAR главный арбитр Блез Ювен Нгва отменил взятие ворот.
Сборная Сенегала набрала 5 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В Кубка африканских наций 2022 года. Малави (4) — на 3-м месте. Соперниками национальных команд по группе В являются сборные Гвинеи (4) и Зимбабве (3). Действующий победитель Кубка африканских наций — национальная команда Алжира.
Комментарии
- 18 января 2022
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:37
-
21:16
-
21:03
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:32
-
20:20
-
20:08
-
19:52
-
19:49
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:26
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:57
-
18:50
-
18:44
-
18:42
Партнерский контент