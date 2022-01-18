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Сборные Малави и Сенегала не выявили победителя в матче Кубка африканских наций

Сборные Малави и Сенегала не выявили победителя в матче Кубка африканских наций
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В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций 2022 года сборная Малави сыграла с Сенегалом. Встреча, прошедшая на стадионе «Бафусам» в Бафусами (Камерун), завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 76-й минуте встречи защитник сборной Малави Гоумзгани Чирва отправил мяч в ворота национальной команды Сенегала, однако после просмотра VAR главный арбитр Блез Ювен Нгва отменил взятие ворот.

Сборная Сенегала набрала 5 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В Кубка африканских наций 2022 года. Малави (4) — на 3-м месте. Соперниками национальных команд по группе В являются сборные Гвинеи (4) и Зимбабве (3). Действующий победитель Кубка африканских наций — национальная команда Алжира.

Кубок африканских наций. Группа B. 3-й тур
18 января 2022, вторник. 19:00 МСК
Малави
Окончен
0 : 0
Сенегал
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