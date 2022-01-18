«Эвертон» назвал имя и.о. главного тренера на ближайшие матчи

Ассистент бывшего главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса Данкан Фергюсон назначен исполняющим обязанности наставника «ирисок», сообщает пресс-служба ливерпульцев в «Твиттере».



Шотландец будет возглавлять команду в ближайших матчах. Это уже второй случай, когда Фергюсон получает такую должность. В 2019 году специалист являлся и.о. главного тренера. «Эвертон» под руководством Фергюсона провёл четыре матча, в которых одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.



Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. Он тренировал команду с июля 2021 года.



После 19 сыгранных туров «ириски» располагаются на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:

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