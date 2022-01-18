Игрок «Пари Сен-Жермен» согласился на правах аренды перейти в «Мальорку»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико может продолжить карьеру в испанской Примере. В аренде 28-летнего игрока заинтересована «Мальорка», сообщает Marca.



По информации источника, в данный момент клубы договариваются об условиях аренды. Сам игрок хочет уйти из «ПСЖ», чтобы получать больше игрового времени, поэтому согласен на переход в «Мальорку».



Рико выступает за парижский клуб с 2020 года, куда перешёл из «Севильи» за € 6 млн. Контракт испанца с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Рико принял участие в одном матче, в котором пропустил один гол.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Леванте» — «Мальорка»:

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