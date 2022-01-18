Игрок «Пари Сен-Жермен» согласился на правах аренды перейти в «Мальорку»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико может продолжить карьеру в испанской Примере. В аренде 28-летнего игрока заинтересована «Мальорка», сообщает Marca.
По информации источника, в данный момент клубы договариваются об условиях аренды. Сам игрок хочет уйти из «ПСЖ», чтобы получать больше игрового времени, поэтому согласен на переход в «Мальорку».
Рико выступает за парижский клуб с 2020 года, куда перешёл из «Севильи» за € 6 млн. Контракт испанца с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Рико принял участие в одном матче, в котором пропустил один гол.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Леванте» — «Мальорка»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 18 января 2022
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:37
-
21:16
-
21:03
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:32
-
20:20
-
20:08
-
19:52
-
19:49
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:26
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:57
-
18:50
-
18:44
-
18:42