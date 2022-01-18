Эмерсон согласился вернуться в «Челси» из аренды в «Лионе», чтобы заменить Чилуэлла

Защитник «Лиона» Эмерсон, выступающий за «ткачей» на правах аренды из «Челси», согласился вернуться в лондонский клуб, сообщает Marca со ссылкой на RMC Sport.



Эмерсон станет сменщиком Бенджамина Чилуэлла, который до конца сезона выбыл из-за травмы колена. Ранее сообщалось, что «Лион» отказался от € 4 млн за досрочное возвращение игрока в стан «аристократов».



В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон забил гол и отдал голевую передачу в 16 матчах французской Лиги 1. Контракт защитника с «Челси» истекает в 2024 году.



Напомним, Чилуэлл получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0). У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси»:

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