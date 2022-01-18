Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возобновил тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба французского клуба.
Видео можно посмотреть на странице «ПСЖ» в «Твиттере».
Напомним, ранее Месси перенёс коронавирусную инфекцию. Аргентинский футболист восстанавливался после заболевания и пропустил матчи «ПСЖ» с «Лионом» (1:1) и «Брестом» (2:0).
Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. «ПСЖ» в 21 матче набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль».
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