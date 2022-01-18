Маркус Гисдоль: сейчас у нас будет время для того, чтобы заложить фундамент нашей игры

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль оценил полезность зимних сборов.
«Прежде всего мы рады, что собрались вместе и можем начать эти сборы. У нас была продолжительная пауза, и я вижу, что игроки сильно соскучились по футболу, с очень большим желанием начали эти сборы. Предстоит очень интенсивная работа в Испании. В первый день мы провели собрание и обсудили то, что будем делать. Я в первую очередь рад, что у нас созданы такие замечательные условия на сборах.
Что меня радует, несмотря на длительность сборов, так это то, что сейчас у команды появилась возможность работать неотрывно в течение продолжительного времени над нашими базовыми принципами построения игры. Это необходимо для того, чтобы мы работали без пауз. Сейчас у нас будет время для того, чтобы заложить фундамент и базовые принципы нашей игры», — цитирует Гисдоля пресс-служба железнодорожников.
- 18 января 2022
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