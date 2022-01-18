«Челси» и «Брайтон» объявили стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ

«Брайтон энд Хоув Альбион» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Челси».
«Брайтон»: Санчес, Бёрн, Уэбстер, Велтман, Кукурелья, Лампти, Гроос, Мак Аллистер, Модер, Альсате, Уэлбек.
Запасные: Макгилл, Схерпен, Робертс, Кайседо, Леонард, Марч, Фергюсон, Мопе, Троссард.
«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Маунт, Зиеш, Хадсон-Одои, Лукаку.
Запасные: Беттинелли, Сарр, Холл, Хаверц, Ковачич, Лофтус-Чик, Пулишич, Ньигес, Вернер.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему будут помогать ассистенты Саймон Бэк и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Саймон Хупер.
- 18 января 2022
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