«Челси» и «Брайтон» объявили стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ

«Брайтон энд Хоув Альбион» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Челси».



«Брайтон»: Санчес, Бёрн, Уэбстер, Велтман, Кукурелья, Лампти, Гроос, Мак Аллистер, Модер, Альсате, Уэлбек.



Запасные: Макгилл, Схерпен, Робертс, Кайседо, Леонард, Марч, Фергюсон, Мопе, Троссард.



«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Маунт, Зиеш, Хадсон-Одои, Лукаку.



Запасные: Беттинелли, Сарр, Холл, Хаверц, Ковачич, Лофтус-Чик, Пулишич, Ньигес, Вернер.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему будут помогать ассистенты Саймон Бэк и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Саймон Хупер.