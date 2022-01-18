Голкипер сборной России и леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв успешно перенёс операцию на голеностопе, сообщает агент игрока Антон Смирнов в своём телеграм-канале.



«Андрей Лунёв прооперирован. Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно. С завтрашнего дня процесс реабилитации», — говорится в сообщении.



Лунёв получил травму на тренировке леверкузенского «Байера». Ориентировочные сроки восстановления Андрея Лунёва – 6-10 недель.



Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.



По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру». В нынешнем сезоне Андрей провёл за «фармацевтов» один матч и пропустил в нём один гол.

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