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Владелец «Эвертона» хочет пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера команды

Владелец «Эвертона» хочет пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера команды
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Владелец «Эвертона» Фархад Мошири хочет пригласить наставника «Ромы» Жозе Моуринью на пост главного тренера «ирисок», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Эвертон» ещё не сделал официального предложения, но Мошири хочет видеть португальца во главе команды. Также владелец «ирисок» рассматривает возможность приглашения экс-тренера «Порту» Витора Перейры.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался возглавить «Эвертон». Сегодня, 18 января, «ириски» объявили, что Данкан Фергюсон будет и.о. главного тренера на ближайшие матчи.

Напомним, 16 января, Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. 61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года.

После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:

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