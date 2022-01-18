Неймар: мне приходилось иметь дело с большим давлением, но теперь я силён психологически

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал о давлении, которое испытывает со стороны общественности.
«Мои близкие знают меня, и это для меня важно. Что касается тех, кто не знает меня и говорит обо мне всякие гадости, я просто игнорирую их. Немногие люди действительно знают меня настоящего. Только самые близкие друзья, моя семья, некоторые партнёры по команде, и теперь я чувствую, что могу рассказать больше о своей жизни.
Думаю, теперь я силён. Я силён не только физически, но и психологически, потому что мне приходилось иметь дело с большим давлением. Причина была в том, кто я, где играю, в происхождении и многом другом. Но теперь мой разум окреп. Мне пришлось много работать, чтобы добиться этого. Думаю, это ещё кое-что хорошее во мне: я не только могу играть в футбол, но и сосредоточился на своём психологическом здоровье», — приводит слова Неймара ESPN.
- 18 января 2022
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