Полузащитник «Краснодара» Вильена высказался об аренде в «Эспаньол»

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена высказался об аренде в испанской «Эспаньол». 27-летний нидерландец перебрался в «Эспаньол» на правах аренды до конца нынешнего сезона.



«Рад присоединиться к этому удивительному клубу. Не могу дождаться, чтобы начать», — написал Вильена в «Инстаграме».

Фото Вильены в форме «Эспаньола» доступно в «инстаграме» футболиста.

По окончании аренды «Эспаньол» может активировать опцию полноценного выкупа Вильены у «Краснодара».



В нынешнем сезоне полузащитник стал автором двух голов и голевой передачи в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету полузащитника две игры в Кубке страны без результативных действий.



Контракт Вильены с «Краснодаром» заканчивается в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Нидерландов в € 7,5 млн.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Эспаньол» — «Эльче»:

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