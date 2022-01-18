Полузащитник «Краснодара» Вильена высказался об аренде в «Эспаньол»

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена высказался об аренде в испанской «Эспаньол». 27-летний нидерландец перебрался в «Эспаньол» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
«Рад присоединиться к этому удивительному клубу. Не могу дождаться, чтобы начать», — написал Вильена в «Инстаграме».
Фото Вильены в форме «Эспаньола» доступно в «инстаграме» футболиста.
По окончании аренды «Эспаньол» может активировать опцию полноценного выкупа Вильены у «Краснодара».
В нынешнем сезоне полузащитник стал автором двух голов и голевой передачи в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Также на счету полузащитника две игры в Кубке страны без результативных действий.
Контракт Вильены с «Краснодаром» заканчивается в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Нидерландов в € 7,5 млн.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Эспаньол» — «Эльче»:
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