«У журналистов шоры на глазах». Маттеус высказался о критике чемпионата мира в Катаре
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Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о проведении чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Страну, принимающую турнир, всегда заранее критикуют. В 2010 году критиковали Южную Африку, в 2018 году критиковали Россию, Бразилию подвергали критике в 2014 году, Германию — в 2006 году. Все интересовались, почему турнир проводят именно там. Всегда одно и то же, для меня это не ново. У журналистов шоры на глазах», – цитирует Маттеуса ФИФА.
Лотар Маттеус выступал за сборную Германии по футболу, является рекордсменом по количеству матчей, проведённых в составе национальной сборной. В 1990 году он стал игроком года в Германии и в Европе после того, как привёл свою сборную к победе на чемпионате мира 1990 года.
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