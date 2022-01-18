«Брайтон» — «Челси»: Зиеш вывел гостей вперёд

В ночь с 18 на 19 января на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимает «Челси».
На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «аристократов» Хаким Зиеш, ему ассистировал Н’Голо Канте.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему помогают ассистенты Саймон Бэк и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Саймон Хупер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Челси».
После 22 сыгранных туров «Челси» располагается на 3-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, имея в своём активе 43 очка. «Брайтон» (28) находится на 9-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.
- 18 января 2022
-
23:43
-
23:42
-
23:37
-
23:33
-
23:19
-
23:18
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:33
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:37
-
21:16
-
21:03
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:32
-
20:20
-
20:08
-
19:52
-
19:49
-
19:44