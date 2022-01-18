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«Вест Хэм», «Ньюкасл», «Норвич» и «Брентфорд» следят за лучшим бомбардиром Чемпионшипа

«Вест Хэм», «Ньюкасл», «Норвич» и «Брентфорд» следят за лучшим бомбардиром Чемпионшипа
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Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 27-летнего форварда заинтересованы сразу несколько клубов АПЛ, сообщает в «Твиттере» журналист Экрем Конур.

По информации источника, за игроком следят «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Норвич Сити» и Брентфорд».

Сербский форвард выступает за «Фулхэм» с 2018 года, куда перешёл из «Ньюкасл Юнайтед» за € 24,7 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 18 млн.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Митрович принял участие в 24 матчах, забил 27 голов и отдал семь результативных передач. Серб является лучшим бомбардиром второго по силе английского дивизиона.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Лидс»:

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