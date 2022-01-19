В «Роме» считают Моуринью ключевой фигурой клуба, поэтому его не отпустят в «Эвертон»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не возглавит английский «Эвертон», сообщает Sky Sports.



По информации источника, португалец хочет остаться в «Роме». Руководство «джаллоросси» считает Моуринью ключевой фигурой в клубе, поэтому не отпустит специалиста. Ранее стало известно, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири хочет пригласить Моуринью на пост главного тренера «ирисок».



Вчера, 18 января, английский клуб объявил, что Данкан Фергюсон будет и.о. главного тренера на ближайшие матчи.



Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. 61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года.



После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:

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