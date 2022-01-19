Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Роме» считают Моуринью ключевой фигурой клуба, поэтому его не отпустят в «Эвертон»

В «Роме» считают Моуринью ключевой фигурой клуба, поэтому его не отпустят в «Эвертон»
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не возглавит английский «Эвертон», сообщает Sky Sports.

По информации источника, португалец хочет остаться в «Роме». Руководство «джаллоросси» считает Моуринью ключевой фигурой в клубе, поэтому не отпустит специалиста. Ранее стало известно, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири хочет пригласить Моуринью на пост главного тренера «ирисок».

Вчера, 18 января, английский клуб объявил, что Данкан Фергюсон будет и.о. главного тренера на ближайшие матчи.

Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. 61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года.

После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Владелец «Эвертона» хочет пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022