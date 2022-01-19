Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Малиновский рассказал о беседе с Александром Петраковым

Руслан Малиновский рассказал о беседе с Александром Петраковым
Комментарии

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о беседе с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым.

«Петраков звонил и поздравил с Новым годом. Пообщались, он пожелал успехов во второй части чемпионата. Сказал, что надо готовиться, ведь впереди важные матчи. Всё хорошо. Ближе к матчам сборной будем разговаривать о наших планах. Надеюсь, что не будет никаких травм. За три месяца нет смысла разговаривать. Сейчас нужно хорошо сыграть за клуб, а потом уже подумаем о сборной», – цитирует Малиновского «Телеканал Футбол 1/Футбол 2».

Напомним, сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф за право выйти на чемпионат мира 2022 года. 24 марта команда Александра Петракова проведёт игру в гостях с Шотландией.

Новость по теме
Сергей Болотников: киевское «Динамо» вполне реально рассматривает кандидатуру Шевченко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022