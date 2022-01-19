Президент украинской ассоциации футбола прокомментировал отставку Шевченко из «Дженоа»

Президент украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».



«Не совсем правильное решение от руководства клуба. Как мы все помним, чтобы выстроить систему в команде, нужны время и терпение. С 2016 года по 2018 год было много критики в адрес Шевченко, когда он не достиг результата со сборной, но шаг за шагом начали появляться проблески хорошей игры, которую Украина показывала с 2019 года по 2021 год», – цитирует Павелко «Телеканал Футбол 1/Футбол 2».

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.