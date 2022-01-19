«Кадис» и «Эспаньол» сыграли вничью, забив по голу в дополнительное время

Завершился матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Кадис» принимал «Эспаньол». Встреча прошла в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» и завершилась со счётом 2:2.

«Эспаньол» открыл счёт в матче на 10-й минуте после точного удара Ману Морланеса. «Кадису» удалось сравнять счёт на 54-й минуте. Гол в свой актив записал Альваро Негредо. На 80-й минуте Негредо оформил дубль, однако этот гол арбитр отменил после просмотра системы видеоповторов. На 91-й минуте «Кадис» вышел вперёд после точного удара Ивана Алехо. На шестой добавленной минуте гости избежали поражения после гола Рауля де Томаса.

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Таким образом, «Кадис» остался на предпоследнем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 15 очков. «Эспаньол» находится на 11-м месте, набрав 27 очков.

В следующем туре чемпионата Испании «Эспаньол» встретится с «Бетисом», а «Кадис» проведёт матч с «Леванте». Матчи пройдут 21 и 22 января соответственно.