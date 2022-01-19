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«Дженоа» может назначить Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера

«Дженоа» может назначить Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера
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«Дженоа» рассматривает кандидатуру Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера, сообщает журналист Альфредо Педулла на официальном сайте.

Сообщается, что клуб связался с Гаттузо, чтобы проверить его готовность к работе.
Напомним, последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавил в конце мая 2021 года, а уже в середине июня покинул команду из-за разногласий с руководством.

В январе «Дженоа» уволил украинского специалиста Андрея Шевченко менее чем через два месяца после назначения.

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.

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