«Ньюкасл» сделал предложение по трансферу Марио Балотелли

31-летний форвард турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли может вернуться в чемпионат Англиию

Сообщается, в подписании итальянского форварда заинтересован «Ньюкасл».

«Вчера арабская команда сделала предложение по Балотелли. Мы отказались. Мы сказали, что не собираемся его продавать», — приводит слова президента турецкого клуба Мурата Санчака Sport Bible со ссылкой на Fanatik.

Действующий контракт Балотелли с турецким клубом рассчитан до 2024 года. Итальянец защищает цвета клуба с 2021 года.

В текущем сезоне Балотелли принял участие в 20 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

Напомним, ранее Балотелли выступал в АПЛ за такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

На данный момент «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 12 очков. От спасительного 17-го места команду отделяют 2 очка.