Наставник «Боруссии» Д прокомментировал поражение в Кубке Германии от клуба 2-го дивизиона

Главный тренер дортмундской «Боруссии Марко Розе прокомментировал вылет команды на стадии 1/8 финала Кубка Германии. За выход в четвертьфинал турнира «Боруссия» проиграла клубу второго дивизиона «Санкт-Паулу». Встреча прошла на стадионе «Миллернтор-Штадион» в Гамбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Мы не начали этот вечер так, как следует. В течение первых 15 минут мы сами сталкивались с некоторыми проблемами и сразу же пропустили. Было немного глупо пытаться сравнять счёт в первом тайме. После 0:2 мы скорректировали несколько моментов. Но основной вопрос заключается в том, как начать кубковый матч в качестве действующего чемпиона против «Санкт-Паулу». Мы не справились с этим», — приводятся слова Розе на официальном сайте клуба.
Напомним, «Боруссия» является действующим победителем Кубка Германии. В решающем матче прошлого года команда разгромила «РБ Лейпциг».
- 19 января 2022
-
04:22
-
03:29
-
02:32
-
01:26
-
00:54
-
00:51
-
00:47
-
00:38
-
00:38
-
00:34
-
00:23
-
00:21
-
00:17
- 18 января 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:43
-
23:42
-
23:37
-
23:33
-
23:19
-
23:18
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:33
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:50