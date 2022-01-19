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Наставник «Боруссии» Д прокомментировал поражение в Кубке Германии от клуба 2-го дивизиона

Наставник «Боруссии» Д прокомментировал поражение в Кубке Германии от клуба 2-го дивизиона
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Главный тренер дортмундской «Боруссии Марко Розе прокомментировал вылет команды на стадии 1/8 финала Кубка Германии. За выход в четвертьфинал турнира «Боруссия» проиграла клубу второго дивизиона «Санкт-Паулу». Встреча прошла на стадионе «Миллернтор-Штадион» в Гамбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Мы не начали этот вечер так, как следует. В течение первых 15 минут мы сами сталкивались с некоторыми проблемами и сразу же пропустили. Было немного глупо пытаться сравнять счёт в первом тайме. После 0:2 мы скорректировали несколько моментов. Но основной вопрос заключается в том, как начать кубковый матч в качестве действующего чемпиона против «Санкт-Паулу». Мы не справились с этим», — приводятся слова Розе на официальном сайте клуба.

Напомним, «Боруссия» является действующим победителем Кубка Германии. В решающем матче прошлого года команда разгромила «РБ Лейпциг».

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