Экс-футболист «Москвы» Йоп: попал в больницу, лекарства не помогали. Мне просто повезло

Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп рассказал о пересадке печени.
«Ещё когда играл в футбол, знал, что у меня есть проблемы. И понимал, что рано или поздно потребуется пересадка печени. Весь вопрос был во времени. Это, кстати, отчасти ответ на ваш вопрос про вечеринки – когда я был в «Москве», понимал, что не могу делать некоторые вещи. Они сокращали бы мою карьеру и жизнь. Уже в последний год игры в Польше чувствовал, что момент пересадки приближается. Печень просто разрушалась и функционировала неправильно. Но всё закончилось хорошо. Я получил следующую жизнь. И если бы не врачи, меня бы уже не было.
Есть база доноров и очередь, по которой ты получаешь разные органы. Я встал в очередь, ждал случая, когда орган появится. Я благодарен за то, что получил другую жизнь. Для моей семьи это была сложная ситуация. Перед операцией я попал в больницу, у меня были большие проблемы, лекарства не помогали. Конечно, мне повезло, что печень появилась в нужное время», — сказал Йоп в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, Йоп выступал за «Москву» с 2004 по 2009 год.
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