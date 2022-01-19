Мариуш Йоп: Россия — фаворит в игре с Польшей

Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп поделился мнением о предстоящих стыковых матчах к чемпионату мира – 2022, в которых сборная России сыграет с национальной командой Польши.



«У нас есть большая звезда — Левандовски. Плюс ещё несколько хороших игроков – Милик, Зелиньски, остальные. Мы можем забить любой команде. Но в то же время есть проблемы в защите. Я согласен с Войцехом – Россия фаворит. В целом это команды похожего уровня, но преимущество России – домашняя арена», — сказал Йоп в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



По итогам отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре россияне заняли второе место в группе и сыграют за путёвку в Катар в стыковом турнире. Сборная Польши — соперник команды России по полуфинальной встрече. Россияне сыграют с поляками в Москве в «Лужниках» 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии.