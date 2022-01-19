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Возлюбленная Роналду обратилась к Криштиану после церемонии вручения наград ФИФА

Возлюбленная Роналду обратилась к Криштиану после церемонии вручения наград ФИФА
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Джорджина Родригес, возлюбленная португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прокомментировала получение футболистом специальной награды The Best от ФИФА. 36-летний нападающий получил приз за мировой рекорд по голам в составе национальной команды (115). Церемония вручения наград ФИФА прошла в Цюрихе 17 января.

«Специальная награда ФИФА. Лучший бомбардир в истории. Пусть бог продолжает благословлять тебя. Ты уникален. Спасибо, что даришь нам так много радости и учишь нас тому, что такое упорство и целеустремлённость. Мы любим тебя, папа», — написала Родригес.

Пост доступен в «инстаграме» Джорджины Родригес.

Видео гола Роналду в матче с «Бёрнли»:

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