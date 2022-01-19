Йоп: Петраков был тренером старой школы, а Слуцкий — это другое. Он уважал футболистов

Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп поделился мнением о бывших наставниках клуба.
«Петраков был тренером старой школы. Но это тоже давало свои плоды: физически мы очень хорошо себя чувствовали. После него тренер Слуцкий – это совсем другое. Он уважал футболистов. Потом Блохин, который ближе к Петракову. И Божович, похожий на Слуцкого.
Слуцкий в молодости очень переживал за каждый момент матча. И я так понимаю, в этом плане ничего не изменилось. Он был открытым, но в то же время серьёзно относился к подготовке к играм, много времени уделял тактике.
Однако стиль его тренировок не позволял лично мне чувствовать себя хорошо физически. Я сам больше за этим следил. Но в плане тактики и отношения к игрокам – это высокий уровень. Хоть я и не играл у него стабильно, считаю его хорошим тренером», — сказал Йоп в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 19 января 2022
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:40
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
08:45
-
08:10
-
07:50
-
04:22
-
03:29
-
02:32
-
01:26
-
00:54
-
00:51
-
00:47
-
00:38
-
00:38
-
00:34
-
00:23
-
00:21
-
00:17
- 18 января 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:43
-
23:42
-
23:37
-
23:33
-
23:19
-
23:18
-
22:58