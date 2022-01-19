Йоп: Петраков был тренером старой школы, а Слуцкий — это другое. Он уважал футболистов

Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп поделился мнением о бывших наставниках клуба.



«Петраков был тренером старой школы. Но это тоже давало свои плоды: физически мы очень хорошо себя чувствовали. После него тренер Слуцкий – это совсем другое. Он уважал футболистов. Потом Блохин, который ближе к Петракову. И Божович, похожий на Слуцкого.



Слуцкий в молодости очень переживал за каждый момент матча. И я так понимаю, в этом плане ничего не изменилось. Он был открытым, но в то же время серьёзно относился к подготовке к играм, много времени уделял тактике.



Однако стиль его тренировок не позволял лично мне чувствовать себя хорошо физически. Я сам больше за этим следил. Но в плане тактики и отношения к игрокам – это высокий уровень. Хоть я и не играл у него стабильно, считаю его хорошим тренером», — сказал Йоп в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.