Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йоп: Петраков был тренером старой школы, а Слуцкий — это другое. Он уважал футболистов

Йоп: Петраков был тренером старой школы, а Слуцкий — это другое. Он уважал футболистов
Комментарии

Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп поделился мнением о бывших наставниках клуба.

«Петраков был тренером старой школы. Но это тоже давало свои плоды: физически мы очень хорошо себя чувствовали. После него тренер Слуцкий – это совсем другое. Он уважал футболистов. Потом Блохин, который ближе к Петракову. И Божович, похожий на Слуцкого.

Слуцкий в молодости очень переживал за каждый момент матча. И я так понимаю, в этом плане ничего не изменилось. Он был открытым, но в то же время серьёзно относился к подготовке к играм, много времени уделял тактике.

Однако стиль его тренировок не позволял лично мне чувствовать себя хорошо физически. Я сам больше за этим следил. Но в плане тактики и отношения к игрокам – это высокий уровень. Хоть я и не играл у него стабильно, считаю его хорошим тренером», — сказал Йоп в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Если б не врачи, меня бы уже не было». В России Йопа любили за игру и фамилию «Если б не врачи, меня бы уже не было». В России Йопа любили за игру и фамилию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022