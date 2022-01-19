Тухель — о ничьей с «Брайтоном»: ощущение, что мы проиграли. Сейчас команда измотана

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча с «Брайтоном» (1:1) в 24-м туре АПЛ.

«Мне сложно анализировать подобные матчи. Мы с уважением относимся к сопернику и понимаем, что играть на этом стадионе всегда сложно. Для хозяев этот матч был сродни кубковому, и реакция трибун после финального свистка подтверждает это. У нас было ощущение, что мы проиграли. Однако в этом нет ничего сверхъестественного, и я уверен, что любому другому клубу будет невероятно сложно набрать очки здесь.

Даже в оптимальных кондициях это была бы непростая задача для нас, а в текущем состоянии команды и подавно. Мы столкнулись с множеством трудностей, и я не могу обвинить свою команду в чём-то. Дело не в том, что мы не стремились выиграть. Нам повезло повести в счёте, и мы могли бы развить преимущество, забив второй, но нам это не удалось, и мы знаем, в чём причина этого. Безусловно, мы должны требовать от команды максимума, но на данном этапе всё складывается слишком сложно.

Я рад, что у нас впереди есть четыре дня. Взгляните на нашу последнюю неделю, и вы поймёте, о чём я говорю. Мы провели три гостевых матча за семь дней. В таких обстоятельствах встают вопросы даже не футбольного, а логистического характера. Мы постоянно находимся в дороге и порой не находим достаточно времени для сна. Это длится не одну неделю, но мы не можем жаловаться. И сейчас я не ищу оправдания в этом. Я лишь хочу объяснить, что в середине января в выездной игре с таким соперником, как «Брайтон», такие матчи могут случаться.



Мы стремимся к большему, мы хотим играть лучше и мы никогда не примем такой результат. Мы не можем довольствоваться ничьей и продолжать играть дальше как ни в чём не бывало. Мы отдали все силы, сделали всё, чтобы добыть победу, но сейчас команда измотана, и это видно», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Гол Зиеша «Брайтону»:

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