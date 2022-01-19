Бывший футболист «Москвы» Йоп рассказал о жизни после пересадки печени

Бывший защитник ФК «Москва» Мариуш Йоп рассказал о жизни после пересадки печени.
«После пересадки печени — никакого алкоголя. Отсутствие экстремального спорта. Во всём остальном всё в порядке. Два года назад у меня родился сын. Есть любимая семья, работа», — сказал Йоп в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, Йоп выступал за «Москву» с 2004 по 2009 год. За это время центральный защитник провёл 101 матч, в которых ему удалось отметиться 4 голами, также на его счету одна результативная передача. Во время игры за «Москву» стал первым поляком, забившим гол в Российской Премьер-Лиге. 11 июля 2009 года «Висла Краков» подписала защитника сборной Польши, который стал свободным агентом после завершения контракта с клубом «Москва».
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