Уткин: «Бетис», соперник «Зенита» в ЛЕ, страшен. Угрожать голом могут человек пять

Футбольный блогер и комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре предстоящего соперника «Зенита» в Лиге Европы – испанского «Бетиса».



«Бетис», соперник «Зенита» в Лиге Европы, страшен. Его соперник, конечно, не особо благоденствующий «Алавес», но он так легко и изящно преодолел массированную оборону уже к середине тайма, что теперь резвится во всю сласть. Главное, что угрожать голом в команде запросто могут человек пять. И есть запас – в любом из смыслов», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Напомним, по итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых матчах Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

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